Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать в дар Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на POLITICO.

Детали

В интервью POLITICO в рамках "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре Оллонгрен заявила, что Нидерланды не будут вводить ограничений, как в случае с Бельгией - в которой премьер Александр де Кроо предупредил Киев о недопустимости полетов F16, которые он получит от своей страны, в российском воздушном пространстве.

Оллонгрен сказал, что"ограничения по бельгийскому образцу не будет".

Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке, а именно: как только мы передадим его Украине, его будет использовать она - указала Оллонгрен.

"Мы лишь просим их соблюдать международное право и права на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила министр обороны Нидерландов

Оллонгрен и министр обороны США Ллойд Остин были среди высокопоставленных чиновников, которые встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским, также принявшим участие в сингапурской конференции в воскресенье.

Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ