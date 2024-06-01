Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, его страна не будет позволять Украине использовать свое оружие, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. Об этом сообщает Belga, передает УНН.

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Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо

Александер Де Кроо считает, что нужно гарантировать, то что США и другие страны НАТО смогут продолжать военную поддержку Украины.

Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить быстрее и качественнее оборудование Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо

Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы