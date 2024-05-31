Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

россия в последние недели совершала атаки с позиций в прилегающей зоне российской границы, и Украина имеет право самообороняться от этих атак и может использовать оружие, поставляемое для этой цели, в том числе поставленное ФРГ. Такое заявление в пятницу сделал спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет УНН.

В последние недели россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в зоне, непосредственно прилегающей к российской границе, особенно в Харьковской области. В то же время мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право самообороняться от этих атак. С этой целью она также может использовать оружие, поставляемое для этой цели в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами; в том числе поставляемое нами - отметил Хебештрайт.

Спикер правительства ФРГ подчеркнул, что украинцы борются за свою землю и свою свободу и "вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с правительством Украины мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны". "Многие страны мира поддерживают их политически, экономически, военной техникой и вооружением. Речь идет об освобождении украинской территории, и мы договорились с Украиной, что поставляемое нами оружие будет использоваться для этой цели в соответствии с международным правом", - указал Хебештрайт.

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