США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

Администрация Байдена тихо позволила Украине нанести удар по рф. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.

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В четверг было объявлено, что администрация Байдена тайно дала разрешение Украине на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф, однако исключительно в районе Харьковщины.

Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят им удары или готовятся ударить по ним - заявления в один из американских чиновников.

Важно отметить, что данный чиновник отметил: политика по разрешению дальних ударов внутри рф"не изменилась".

Подобные утверждения относительно разрешения поражения рф со стороны Украины подтвердил еще один чиновник. За ним, США приняли решение разрешить Украине "гибкость" в защите от атак на границе под Харьковом.

Следовательно, это дает Украине возможность применять американское оружие, в частности ракеты и гранатометы, для уничтожения российских ракет, которые направляются на Харьков, атаковать войска вблизи российской границы и сбивать российские бомбардировщики. В то же время Украина не имеет права использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или осуществления ракетных ударов на большое расстояние в глубине территории рф.

добавим

Сначала администрация Байдена боялась эскалации из-за более прямого вовлечения США в войну, но ухудшение ситуации для Украины, в частности наступление российских войск в Харькове, заставило президента Америки изменить свое мнение.

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