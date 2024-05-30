США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  91429 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  101882 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115982 просмотра

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29 мая 2024, 10:01  •  120967 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  162574 просмотра

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

политика •   •  1219 просмотра
США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы раздаются в Херсоне.

Война •   •  6074 просмотра
В Херсоне слышны взрывы

Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

Оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 52 взрыва.

Общество •   •  7458 просмотра
Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Украинская военная корреспондентка Анастасия Волкова погибла в Донецкой области, где она работала в горячих точках.

Война •   •  10487 просмотра
В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.

Новости Мира •   •  11137 просмотра
Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

Около 5 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского района.

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Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Согласно сообщениям и фотографиям блогеров и активистов, одно из зданий резиденции путина на Алтае почти полностью сгорело.

Новости Мира •   •  14212 просмотра
На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух. Глава государства подчеркнул-важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

Общество •   •  15639 просмотра
Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В Харьковской области житель Юрченково был серьезно ранен вражеским огнем, когда возвращался из пункта оказания гуманитарной помощи, а двое мужчин получили ранения в селе Русская Лозовая в результате обстрела со стороны рф.

Общество •   •  15533 просмотра
В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

Зеленский объявил о будущем общении с партнерами по поставкам новых систем противовоздушной обороны, совместных производственных мощностях, в частности, для беспилотных летательных аппаратов, и увеличении возможностей противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  17903 просмотра
В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский