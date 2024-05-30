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США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини

США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини

Київ • УНН

 • 32636 перегляди

Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території рф, що межує з Харківською областю з метою самооборони від ворожих атак.

Адміністрація Байдена тихо дозволила Україні завдати удару по рф. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

У четвер було оголошено, що адміністрація Байдена таємно дала дозвіл Україні на використання наданої США зброї для ударів всередині рф, проте виключно в районі Харківщини.

Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм ударів або готуються вдарити по них

- заявив один із американських чиновників.

Важливо зазначити, що даний чиновник відзначив: політика щодо дозволу дальніх ударів усередині рф "не змінилася".

Подібні твердження щодо дозволу ураження рф з боку України підтвердив ще один чиновник. За ним,  США прийняли рішення дозволити Україні "гнучкість" у захисті від атак на кордоні під Харковом.

Відтак це дає Україні можливість застосовувати американську зброю, зокрема ракети та гранатомети, для знищення російських ракет, які спрямовуються на Харків, атакувати війська поблизу російського кордону та збивати російські бомбардувальники. Водночас Україна не має права використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або здійснення ракетних ударів на велику відстань у глибині території рф.

Додамо

Спочатку адміністрація Байдена боялася ескалації через більш пряме залучення США у війну, але погіршення ситуації для України, зокрема наступ російських військ у Харкові, змусило президента Америки змінити свою думку.

Макрон висловився за дозвіл Україні завдавати ударів по території рф із західної зброї28.05.24, 21:39 • 67134 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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