Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за разрешение Украине атаковать российские позиции на российской территории из западного оружия, передает УНН со ссылкой на t-online.

"Мы считаем, что мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", - сказал Макрон в Мезеберге.

Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

При этом он уточняет: "Мы не должны допустить поражения других объектов в россии, конечно гражданских или других военных объектов".

Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Напомним

Украинские чиновники предпринимают новую попытку договориться с администрацией Байдена об отмене запрета на использование оружия США для нанесения ударов внутри россии. До этого времени соответствующая политика США не позволяла ВСУ атаковать позиции вс рф, когда последние готовились к наступлению на Харьковскую область.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США ни поощряют, ни способствуют ударам по россии американским оружием, но отметил, что Украина сама решает, как вести свою войну.