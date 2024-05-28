Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине атаковать российские военные объекты на территории россии западным оружием, чтобы нейтрализовать источники, из которых запускаются ракеты против Украины.
россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина
51-летний мужчина погиб в результате обстрела российскими войсками села Гавриловка Бериславского района Херсонской области.
Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"
В Харькове спасатели все еще разбирают завалы атакованного россией гипермаркета, осталось 20%. Также до сих пор продолжаются работы по идентификации жертв - их родные уже сдали ДНК.
Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены
По меньшей мере 2 человека погибли и 10 получили ранения в результате российских ударов по Торецку и другим городам Донецкой области.
Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"
Президент Грузии призвала граждан собирать подписи на референдуме против противоречивого закона об «иностранных агентах» после того, как парламент преодолел ее вето, пообещав подготовиться к ответу 26 октября.
В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией
Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету
Супруги, которые чудом выжили после авиаудара российской авиации по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, обратились в полицию: женщина получила легкие ранения, а муж не пострадал.
Завтра в Украине не планируют отключать свет
По данным "Укрэнерго", 29 мая в Украине не ожидается отключений электроэнергии.
Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель
Министры обороны ЕС обсудят снятие ограничений на возможность Украины поражать цели в РФ переданным ей вооружением, поскольку некоторые страны-члены уже начали решать этот вопрос.
Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен.