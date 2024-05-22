Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным и Украина должна иметь возможность дать отпор. Об этом Джонсон заявил в журналисту Голоса Америки, передает УНН.

Я считаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор. И я считаю, что попытка контролировать усилия на микроуровне не очень хорошая политика для нас - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, какова его позиция по использованию американского оружия для нанесения ударов по рф.

Напомним

Украинские чиновники предпринимают новую попытку договориться с администрацией Байдена об отмене запрета на использование оружия США для нанесения ударов внутри россии. До этого времени соответствующая политика США не позволяла ВСУ атаковать позиции вс рф, когда последние готовились к наступлению на Харьковскую область.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Бленкен заявил, что США ни поощряют, ни способствуют ударам по россии американским оружием, но отметил, что Украина сама решает, как вести свою войну.