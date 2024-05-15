Україна сама вирішує, як вести війну: Блінкен ухилився від відповіді, чи дозволять США бити по території рф американською зброєю
Київ • УНН
Україна вирішує, як вести оборонну війну проти російського вторгнення, в той час як США надають зброю, необхідну для перемоги України, але не заохочують і не сприяють нанесенню ударів по російській території американською зброєю.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США ані заохочують, ані сприяють ударам по росії американською зброєю, але зазначив, що Україна сама вирішує, як вести свою війну. Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.
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"Я хочу дуже чітко зазначити одну річ, яка взагалі-то є зрозумілою. США віддані справі України і віддані тому, щоб забезпечити перемогу України в цій війні. Відтак ми надаємо і продовжуємо надавати допомогу. Але ми ані заохочуємо, ані сприяємо ударам по росії. Зрештою Україна сама вирішує, як вести свою війну, тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу своєї країни. Тому ми надаємо таке озброєння, яке необхідне для перемоги", - сказав Блінкен, відповідаючи на питання, чи не розглядається можливість пом’якшити заборону щодо завдання ударів американською зброєю по території рф.
Нагадаємо
Українські чиновники роблять нову спробу домовитися з адміністрацією Байдена про скасування заборони на використання зброї США для нанесення ударів усередині росії. До цього часу відповідна політика США не дозволяла ЗСУ атакувати позиції зс рф, коли останні готувалися до наступу на Харківську область.