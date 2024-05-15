Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США ни поощряют, ни способствуют ударам по россии американским оружием, но отметил, что Украина сама решает, как вести свою войну. Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН.

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"Я хочу очень четко отметить одну вещь, которая вообще-то понятна. США преданы делу Украины и преданы тому, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне. Поэтому мы предоставляем и продолжаем оказывать помощь. Но мы ни поощряем, ни способствуем ударам по россии. В конце концов Украина сама решает, как вести свою войну, потому что это оборонительная война. Она защищает суверенитет, территориальную целостность и свободу своей страны. Поэтому мы предоставляем такое вооружение, которое необходимо для победы", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, не рассматривается ли возможность смягчить запрет по нанесению ударов американским оружием по территории рф.

Напомним

Украинские чиновники предпринимают новую попытку договориться с администрацией Байдена об отмене запрета на использование оружия США для нанесения ударов внутри россии. До этого времени соответствующая политика США не позволяла ВСУ атаковать позиции ВС РФ, когда последние готовились к наступлению на Харьковскую область.