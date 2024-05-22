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Повинні мати змогу дати відсіч: Джонсон про дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю

Повинні мати змогу дати відсіч: Джонсон про дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю

Київ • УНН

 • 36528 перегляди

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, і давати відсіч Росії, навіть якщо американська зброя завдає ударів на території Росії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне та Україна повинна мати змогу дати відсіч. Про це Джонсон заявив журналісту Голосу Америки, передає УНН.

Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, намагання контролювати зусилля на мікрорівні - це не дуже хороша політика для нас 

- сказав Джонсон, відповідаючи на питання, яка його позиція щодо використання американської зброї для нанесення ударів по рф.

Нагадаємо

Українські чиновники роблять нову спробу домовитися з адміністрацією Байдена про скасування заборони на використання зброї США для нанесення ударів усередині росії. До цього часу відповідна політика США не дозволяла ЗСУ атакувати позиції зс рф, коли останні готувалися до наступу на Харківську область.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США ані заохочують, ані сприяють ударам по росії американською зброєю, але зазначив, що Україна сама вирішує, як вести свою війну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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