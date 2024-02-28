Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  145985 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  169681 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  157469 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  173703 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185569 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.

Война •   •  13970 просмотра
Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

Война •   •  21024 просмотра
Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.

Война •   •  19941 просмотра
Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении

Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции

Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.

Война •   •  21592 просмотра
Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции

Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии

Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.

Война •   •  21195 просмотра
Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии

Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.

Война •   •  19754 просмотра
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф

Две украинские ракеты "HIMARS" попали в российских солдат, которые готовились к награждению, убив 19 и ранив 12. Об этом пишут российские СМИ.

Война •   •  17477 просмотра
HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области

По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас город находится под контролем Сил обороны.

Война •   •  16809 просмотра
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области

Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

Украинский вице-премьер-министр отрицает, что Украина ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, и заявил, что сохранение открытой границы является важным для выживания Украины в войне с россией.

Война •   •  20570 просмотра
Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Совет ЕС утвердил четырехлетний план помощи в размере 50 миллиардов евро под названием "Ukraine Facility" для поддержки экономического восстановления Украины.

Экономика •   •  16810 просмотра
ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро