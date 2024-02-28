Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием
Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.
Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза
В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.
Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.
Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции
Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.
Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии
Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.
HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф
Две украинские ракеты "HIMARS" попали в российских солдат, которые готовились к награждению, убив 19 и ранив 12. Об этом пишут российские СМИ.
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области
По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас город находится под контролем Сил обороны.
Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков
Украинский вице-премьер-министр отрицает, что Украина ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, и заявил, что сохранение открытой границы является важным для выживания Украины в войне с россией.
ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро
Совет ЕС утвердил четырехлетний план помощи в размере 50 миллиардов евро под названием "Ukraine Facility" для поддержки экономического восстановления Украины.