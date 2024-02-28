Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Финляндия не устанавливала ограничений на использование оружия, отправленного в Украину, поэтому Киев может использовать его и на территории России. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финских чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, ограничения на использование вооружений установили преимущественно те страны, которые предоставили Украине залповые системы дальнего действия.

Сейчас речь идет о крупных странах, которые, среди прочего, предоставили дальнобойные ракетные системы, и, конечно, они имеют право решать, как эти вооружения можно использовать - заявил Хяккянен.

Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus

Позже заместитель председателя оборонного комитета Микко Савола уточнил, что предоставленное Финляндией оружие "в принципе" может быть использовано на территории России. Однако дальность вооружения, которое предоставляет Финляндия, меньше, чем, например, у ракет большой дальности.

В то же время в издании отмечают, что Финляндия не разглашает публично, какое оружие она предоставила Украине

Напомним

Представитель Министерства обороны Британии заявил, что то, как Киев использует крылатые ракеты, переданные другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины".