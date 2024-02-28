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Фінляндія не забороняла Україні бити по рф переданою зброєю

Київ • УНН

 • 38019 перегляди

Фінські офіційні особи пояснили, що хоча Фінляндія не накладала обмежень на використання Україною наданої зброї, дальність дії фінських озброєнь менша, ніж у ракет дальнього радіусу дії, що постачаються іншими країнами.

Фінляндія не забороняла Україні бити по рф переданою зброєю

Фінляндія не встановлювала обмежень на використання зброї, відправленої в Україну, тож Київ може використовувати її й на території росії. Про це повідомляє Yle з посиланням на фінських чиновників, пише УНН.

Деталі

За словами міністра оборони країни Антті Хяккянена, обмеження на використання озброєнь встановили переважно ті країни, які надали Україні залпові системи дальньої дії.

Наразі йдеться про великі країни, які, серед іншого, надали далекобійні ракетні системи, і, звісно, вони мають право вирішувати, як ці озброєння можна використовувати

- заявив Хяккянен.

Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus22.02.24, 11:11 • 26219 переглядiв

Пізніше заступник голови оборонного комітету Мікко Савола уточнив, що надана Фінляндією зброя "в принципі" може бути використана на території Росії. Однак дальність озброєння, яке надає Фінляндія, менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Водночас у виданні наголошують, що  Фінляндія не розголошує публічно, яку зброю вона надала Україні

Нагадаємо

Речник Міністерства оборони Британії заявив, що те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних сил України".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Yle
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