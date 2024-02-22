Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus
Київ • УНН
Канцлер Німеччини підтримує надання Україні зброї дальнього радіусу дії, але все ще відмовляється від передачі крилатих ракет Taurus.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт 21 лютого, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Напередодні парламентські коаліційні фракції представили проєкт резолюції Бундестагу, у якому закликали розширити експорт зброї в Україну, зокрема "додаткових необхідних систем далекобійної зброї та боєприпасів", бо це допоможе "забезпечити цілеспрямовані атаки на стратегічно важливі цілі, розташовані далеко в тилу російського агресора". Проте ракети Taurus у тексті прямо не згадуються.
Гебештрайт сказав, що думка Шольца щодо цього питання не змінилася.
Тим часом, як пише агентство Reuters, у німецькій коаліції поширюється невдоволення позицією канцлера, особливо в лавах "зелених" і Вільної демократичної партії (крім них до коаліції входить Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца).
Після внесення коаліційної резолюції в опозиційному блоці ХДС/ХСС заявили, що винесуть на обговорення Бундестагу власну пропозицію щодо розширення військової допомоги ЗСУ, у якій прямо озвучать заклик до постачання Taurus. Обговорення в парламенті заплановані на четвер, 22 лютого.
Доповнення
Taurus - одні з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив їх у Німеччини в травні 2023 року. Шольц на початку жовтня відмовив у постачанні - через побоювання, що ЗСУ застосовуватимуть німецькі ракети для ударів по території росії, зважаючи на їхній радіус дії, вказує DW. Вони здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.