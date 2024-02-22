Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11253 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74833 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157101 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155394 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127698 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134615 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86249 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93506 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99111 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89817 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4352 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7490 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6616 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6742 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

20:43 • 3506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155394 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225216 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374392 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310586 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4456 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15356 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32180 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28944 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127698 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus

Київ • УНН

 • 26219 перегляди

Канцлер Німеччини підтримує надання Україні зброї дальнього радіусу дії, але все ще відмовляється від передачі крилатих ракет Taurus.

Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт 21 лютого, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Напередодні парламентські коаліційні фракції представили проєкт резолюції Бундестагу, у якому закликали розширити експорт зброї в Україну, зокрема "додаткових необхідних систем далекобійної зброї та боєприпасів", бо це допоможе "забезпечити цілеспрямовані атаки на стратегічно важливі цілі, розташовані далеко в тилу російського агресора". Проте ракети Taurus у тексті прямо не згадуються.

Гебештрайт сказав, що думка Шольца щодо цього питання не змінилася.

Тим часом, як пише агентство Reuters, у німецькій коаліції поширюється невдоволення позицією канцлера, особливо в лавах "зелених" і Вільної демократичної партії (крім них до коаліції входить Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца).

Після внесення коаліційної резолюції в опозиційному блоці ХДС/ХСС заявили, що винесуть на обговорення Бундестагу власну пропозицію щодо розширення військової допомоги ЗСУ, у якій прямо озвучать заклик до постачання Taurus. Обговорення в парламенті заплановані на четвер, 22 лютого.

Доповнення

Taurus - одні з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив їх у Німеччини в травні 2023 року. Шольц на початку жовтня відмовив у постачанні - через побоювання, що ЗСУ застосовуватимуть німецькі ракети для ударів по території росії, зважаючи на їхній радіус дії, вказує DW. Вони здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Deutsche Welle
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
Reuters
Збройні сили України
Олаф Шольц
Україна
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,612.91