Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц "вполне" поддерживает предложение правящей коалиции о поставках Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт 21 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Накануне парламентские коалиционные фракции представили проект резолюции Бундестага, в котором призвали расширить экспорт оружия в Украину, в частности "дополнительных необходимых систем дальнобойного оружия и боеприпасов", потому что это поможет "обеспечить целенаправленные атаки на стратегически важные цели, расположенные далеко в тылу российского агрессора". Однако ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.

Гебештрайт сказал, что мнение Шольца по этому вопросу не изменилось.

Между тем, как пишет агентство Reuters, в немецкой коалиции распространяется недовольство позицией канцлера, особенно в рядах "зеленых" и Свободной демократической партии (кроме них в коалицию входит Социал-демократическая партия (СДПГ) Шольца).

После внесения коалиционной резолюции в оппозиционном блоке ХДС/ХСС заявили, что вынесут на обсуждение Бундестага собственное предложение по расширению военной помощи ВСУ, в котором прямо озвучат призыв к поставке Taurus. Обсуждения в парламенте запланированы на четверг, 22 февраля.

Дополнение

Taurus - одни из самых современных ракет на вооружении немецких военно-воздушных сил. Правительство Украины официально запросило их у Германии в мае 2023 года. Шольц в начале октября отказал в поставке - из-за опасений, что ВСУ будут применять немецкие ракеты для ударов по территории россии, учитывая их радиус действия, указывает DW. Они способны поражать цели с больших высот и расстояний - до 500 километров, и даже разрушать бункеры.