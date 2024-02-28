Міноборони Британії: використання Україною ракет Storm Shadow - це справа ЗСУ
Київ • УНН
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що використання Україною наданих крилатих ракет Storm Shadow є справою Збройних сил України.
Те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних сил України". Про це у середу, 28 лютого, зазначив речник міністерства оборони Британії у відповідь на коментарі канцлера Німеччини Олафа Шольца, щодо ймовірної причетності Великої Британії й Франції до наведення далекобійних ракет. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Використання Україною Storm Shadow і процеси їх наведення є справою Збройних сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії росії,
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У заяві також зазначається, що використання Україною надісланої зброї дальнього радіуса дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання.
Речник прем'єр-міністра Великої Битанії Ріші Сунака у вівторок заявив журналістам, що Британія має "невелику кількість персоналу в країні, який підтримує збройні сили України, в тому числі для медичної підготовки". Міністерство оборони відмовилося надати додаткові подробиці, водночас зазначивши, що Велика Британія продовжує тренувати українських військових.
Немає планів, щоб війська Великої Британії воювали разом з українськими збройними силами, але ми продовжуємо активно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо того, як найкраще підтримати Україну,
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus.