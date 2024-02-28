Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ

То, как Киев использует крылатые ракеты, переданные другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины". Об этом в среду, 28 февраля, отметил представитель министерства обороны Великобритании в ответ на комментарии канцлера Германии Олафа Шольца, относительно вероятной причастности Великобритании и Франции к наведению дальнобойных ракет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения является делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии россии, - сказал представитель минобороны Британии в заявлении AFP.

Детали

В заявлении также отмечается, что использование Украиной присланного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы и их логистику и маршруты поставок.

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака во вторник заявил журналистам, что Великобритания имеет "небольшое количество персонала в стране, который поддерживает вооруженные силы Украины, в том числе для медицинской подготовки". Министерство обороны отказалось предоставить дополнительные подробности, в то же время отметив, что Великобритания продолжает тренировать украинских военных.

Нет планов, чтобы войска Великобритании воевали вместе с украинскими вооруженными силами, но мы продолжаем активно сотрудничать с союзниками и партнерами относительно того, как лучше всего поддержать Украину, - добавили в министерстве.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц "всецело" поддерживает предложение правящей коалиции о поставках Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет Taurus.