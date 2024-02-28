Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании заявило, что использование Украиной предоставленных крылатых ракет Storm Shadow является делом Вооруженных сил Украины.
То, как Киев использует крылатые ракеты, переданные другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины". Об этом в среду, 28 февраля, отметил представитель министерства обороны Великобритании в ответ на комментарии канцлера Германии Олафа Шольца, относительно вероятной причастности Великобритании и Франции к наведению дальнобойных ракет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения является делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии россии,
Детали
В заявлении также отмечается, что использование Украиной присланного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы и их логистику и маршруты поставок.
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака во вторник заявил журналистам, что Великобритания имеет "небольшое количество персонала в стране, который поддерживает вооруженные силы Украины, в том числе для медицинской подготовки". Министерство обороны отказалось предоставить дополнительные подробности, в то же время отметив, что Великобритания продолжает тренировать украинских военных.
Нет планов, чтобы войска Великобритании воевали вместе с украинскими вооруженными силами, но мы продолжаем активно сотрудничать с союзниками и партнерами относительно того, как лучше всего поддержать Украину,
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц "всецело" поддерживает предложение правящей коалиции о поставках Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет Taurus.
Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ
Министерство обороны Великобритании заявило, что использование Украиной предоставленных крылатых ракет Storm Shadow является делом Вооруженных сил Украины.
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