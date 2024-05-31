Німеччина підтвердила, що Україна може використовувати поставлену нею зброю для самооборони від атак рф з позицій поблизу кордону

росія останніми тижнями здійснювала атаки з позицій у прилеглій зоні російського кордону, і Україна має право самооборонятися від цих атак і може використовувати зброю, що поставляється для цієї мети, у тому числі поставлену ФРН. Таку заяву у п'ятницю зробив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, пише УНН.

В останні тижні росія готувала, координувала та здійснювала атаки з позицій в зоні, що безпосередньо прилягає до російського кордону, особливо у Харківській області. Водночас ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право самооборонятися від цих атак. З цією метою вона також може використовувати зброю, що поставляється для цієї мети відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань; у тому числі, що постачається нами - зазначив Гебештрайт.

Речник уряду ФРН наголосив, що українці борються за свою землю та свою свободу і "разом із нашими найближчими союзниками та у тісному діалозі з урядом України ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни". "Багато країн світу підтримують їх політично, економічно, військовою технікою та озброєнням. Ідеться про звільнення української території, і ми домовилися з Україною, що зброя, що поставляється нами, використовуватиметься для цієї мети відповідно до міжнародного права", - вказав Гебештрайт.

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