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Бельгія проти використання Україною їхньої зброї проти цілей у РФ

Бельгія проти використання Україною їхньої зброї проти цілей у РФ

Київ • УНН

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Бельгія не дозволить Україні використовувати бельгійську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії, заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє Belga, передає УНН.

Деталі

Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо

Александер Де Кроо вважає, що потрібно гарантувати, те що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України.

Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо

Німеччина підтвердила, що Україна може використовувати поставлену нею зброю для самооборони від атак рф з позицій поблизу кордону31.05.24, 12:29 • 24245 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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