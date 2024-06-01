Бельгія проти використання Україною їхньої зброї проти цілей у РФ
Київ • УНН
Бельгія не дозволить Україні використовувати бельгійську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії, заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє Belga, передає УНН.
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Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися
Александер Де Кроо вважає, що потрібно гарантувати, те що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України.
Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання
Німеччина підтвердила, що Україна може використовувати поставлену нею зброю для самооборони від атак рф з позицій поблизу кордону31.05.24, 12:29 • 24245 переглядiв