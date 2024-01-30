Снаряди, озброєння та кібербезпека: Нідерланди виділили 122 мільйони євро на допомогу Україні
Київ • УНН
Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.
Уряд Нідерландів оголосив про новий пакет військової допомоги Україні - Амстердам виділяє 122 мільйони євро на снаряди, озброєння та кібербезпеку для Києва. Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду, передає УНН.
Деталі
Більшість грошей, а саме 87 мільйонів євро, підуть на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України. Вони доповнять 130 млн євро, які раніше Нідерланди виділили для фонду на чолі з Німеччиною на закупівлю аналогічних великокаліберних боєприпасів.
Крім того, Нідерланди перекажуть 25 млн євро у Міжнародний фонд для України (IFU). Його очолює Велика Британія, з нього фінансується спільна закупівля озброєння безпосередньо у виробників – зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси і запасні частини.
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Ще 10 млн євро Нідерланди виділяють на посилення кіберзахисту в Україні. Цей внесок витратять, серед іншого, на створення та розширення української інтернет-інфраструктури.
Доповнення
Новий пакет допомоги є результатом консультацій в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", засідання якої відбулося 23 січня.
Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні
Нагадаємо
На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналася ще одна країна – Нідерланди.
Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.