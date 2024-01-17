Нідерланди та Данія підготували для відправки в Україну два танки Leopard 2
Київ • УНН
Перші два з 14 танків Leopard 2A4, які Нідерланди і Данія спільно закупили для України, пройшли капітальний ремонт і готові до відправки. Решта танків будуть доставлені цього літа.
Перші два з 14 танків Leopard 2A4 для України, які спільно закуповують Данія та Нідерланди, пройшли капітальний ремонт і готові до відправлення. Про це повідомило нідерландське Міністерство оборони, передає УНН.
Деталі
Два танки Leopard 2A4 пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall, після чого їх відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців.
Решту 12 Leopard 2A4 полагодять "у найближчі місяці".
Згідно з поточним графіком, танки разом з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа
Доповнення
Нідерланди й Данія входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. У квітні 2023 року країни оголосили про намір придбати для України 14 танків Leopard 2.
Танки Leopard, розвідувальні дрони й не тільки: Німеччина передала Україні військову допомогу14.11.23, 10:28 • 56907 переглядiв