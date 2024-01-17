Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2

Первые два из 14 танков Leopard 2A4 для Украины, которые совместно закупают Дания и Нидерланды, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке. Об этом сообщило нидерландское Министерство обороны, передает УНН.

Детали

Два танка Leopard 2A4 прошли капитальный ремонт на мощностях немецкого оружейного концерна Rheinmetall, после чего их отправят в Польшу для обучения украинских военнослужащих.

Остальные 12 Leopard 2A4 починят "в ближайшие месяцы".

Согласно текущему графику, танки вместе с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом добавило Минобороны Нидерландов.

Дополнение

Нидерланды и Дания входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. В апреле 2023 года страны объявили о намерении приобрести для Украины 14 танков Leopard 2.

Танки Leopard, разведывательные дроны и не только: Германия передала Украине военную помощь