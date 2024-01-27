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Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку оборони України

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку оборони України

Київ • УНН

 • 35290 перегляди

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку оборонних зусиль України, виділивши 10 мільйонів євро. Разом з Нідерландами до коаліції на підтримку України у сфері ІТ, комунікацій та кібербезпеки долучилися 12 країн.

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналася ще одна країна – Нідерланди. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 мільйонів євро. 

У відомстві підкреслили, що ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях

- заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Доповнення

У Міноборони підкреслили, що окремо від Нідерландів, Данія в ході роботи Контактної групи виділила 91 мільйон данських крон (понад 12 мільйонів євро) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.

Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

Довідково

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів по Контактній групі з питань оборони України використати можливості, щоб надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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