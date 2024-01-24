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ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

Київ • УНН

 • 113986 перегляди

Данія виділяє понад 12 мільйонів євро на посилення кіберстійкості Збройних сил України та її Міністерства оборони. Цей внесок є частиною угоди про співпрацю, підписаної ІТ-коаліцією, до якої також входять Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Нідерланди, Литва та Україна.

Данія анонсувала допомогу обсягом понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України. Про це з посиланням на Міністерство оборони Данії, передає УНН.

Деталі 

У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.

Данія надає 91 мільйон данських крон (близько 12 мільйонів євро - ред.) для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України

- йдеться в заяві данського міністерства.

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В Копенгагені також наголосили, що атаки у кіберпросторі стали постійною складовою війни Росії проти України.

Доповнення

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури.

Природньо, що ми надаємо підтримку Україні у тій сфері, де вже були активними

- зауважив урядовець.

Зазначається, що крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург надали коаліції фінансові пожертви.

Нагадаємо

Данія виділила 1,8 мільярда данських крон (близько 264 млн дол.) для допомоги у фінансуванні шведської ініціативи щодо надання Україні бойових машин піхоти CV90.

Володимир Омельченко

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