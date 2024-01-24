ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Дания анонсировала помощь объемом более 12 млн евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

В рамках новой встречи формата "Рамштайн" 23 января Дания и другие страны-участницы ИТ-коалиции подписали договоренность о сотрудничестве, где определены взносы стран.

Дания предоставляет 91 миллион датских крон (около 12 миллионов евро - ред.) для приоритетных проектов по кибербезопасности в рамках ИТ-коалиции, что должно способствовать общему укреплению киберзащиты в Вооруженных силах Украины - говорится в заявлении датского министерства.

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В Копенгагене также отметили, что атаки в киберпространстве стали постоянной составляющей войны России против Украины.

Дополнение

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания и ранее выделяла помощь для повышения защиты важнейшей ИТ-инфраструктуры.

Естественно, что мы оказываем поддержку Украине в той сфере, где уже были активными - отметил чиновник.

Отмечается, что кроме Дании, в коалиции участвуют Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Сейчас Дания, Эстония и Люксембург предоставили коалиции финансовые пожертвования.

Напомним

Дания выделила 1,8 миллиарда датских крон (около 264 млн долл.) для помощи в финансировании шведской инициативы по предоставлению Украине боевых машин пехоты CV90.