ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  118607 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137764 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  129124 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128389 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145246 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150078 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137377 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167138 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183363 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 09:43  •  19951 просмотра

Read in English

Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.

Дания анонсировала помощь объемом более 12 млн евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали 

В рамках новой встречи формата "Рамштайн" 23 января Дания и другие страны-участницы ИТ-коалиции подписали договоренность о сотрудничестве, где определены взносы стран.

Дания предоставляет 91 миллион датских крон (около 12 миллионов евро - ред.) для приоритетных проектов по кибербезопасности в рамках ИТ-коалиции, что должно способствовать общему укреплению киберзащиты в Вооруженных силах Украины

- говорится в заявлении датского министерства.

Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ24 ноябрь 2023, 13:35 • 12798 просмотров

В Копенгагене также отметили, что атаки в киберпространстве стали постоянной составляющей войны России против Украины.

Дополнение

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания и ранее выделяла помощь для повышения защиты важнейшей ИТ-инфраструктуры.

Естественно, что мы оказываем поддержку Украине в той сфере, где уже были активными

- отметил чиновник.

Отмечается, что кроме Дании, в коалиции участвуют Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Сейчас Дания, Эстония и Люксембург предоставили коалиции финансовые пожертвования.

Напомним

Дания выделила 1,8 миллиарда датских крон (около 264 млн долл.) для помощи в финансировании шведской инициативы по предоставлению Украине боевых машин пехоты CV90.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони
IT Coalition: Denmark allocates 12 million euros for development of cyber defense in the Armed Forces and the Ministry of Defense
Новости по теме

ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.

Политика •   •  19951 просмотра
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Эстония будет тренировать украинских военных

Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.

Война •   •  19056 просмотра
Эстония будет тренировать украинских военных

В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

Новости Мира •   •  15469 просмотра
В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики

По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.

Экономика •   •  15151 просмотра
Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики

Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Украинские правоохранители сообщили о подозрении сотруднику федеральной службы безопасности России в связи с его ролью в "фильтрационном лагере" в Запорожской области во время оккупации.

Война •   •  16046 просмотра
Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.

Общество •   •  11823 просмотра
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Новости Мира •   •  14661 просмотра
Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.

Криминал и ЧП •   •  14330 просмотра
Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.

Война •   •  20560 просмотра
В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.

Новости Мира •   •  24887 просмотра
В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры