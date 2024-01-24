ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Киев • УНН
Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.
Дания анонсировала помощь объемом более 12 млн евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Дании, передает УНН.
Детали
В рамках новой встречи формата "Рамштайн" 23 января Дания и другие страны-участницы ИТ-коалиции подписали договоренность о сотрудничестве, где определены взносы стран.
Дания предоставляет 91 миллион датских крон (около 12 миллионов евро - ред.) для приоритетных проектов по кибербезопасности в рамках ИТ-коалиции, что должно способствовать общему укреплению киберзащиты в Вооруженных силах Украины
Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ24 ноябрь 2023, 13:35 • 12798 просмотров
В Копенгагене также отметили, что атаки в киберпространстве стали постоянной составляющей войны России против Украины.
Дополнение
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания и ранее выделяла помощь для повышения защиты важнейшей ИТ-инфраструктуры.
Естественно, что мы оказываем поддержку Украине в той сфере, где уже были активными
Отмечается, что кроме Дании, в коалиции участвуют Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Сейчас Дания, Эстония и Люксембург предоставили коалиции финансовые пожертвования.
Напомним
Дания выделила 1,8 миллиарда датских крон (около 264 млн долл.) для помощи в финансировании шведской инициативы по предоставлению Украине боевых машин пехоты CV90.
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.
Эстония будет тренировать украинских военных
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