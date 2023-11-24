Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ
Киев • УНН
Украина получила 300 ноутбуков от латвийских компаний для улучшения логистической системы своих вооруженных сил, в то время как Эстония выделила 500 000 евро ИТ-коалиции для украинской кибербезопасности, а Исландия стала седьмой страной, которая присоединилась к коалиции.
Международные партнеры продолжают военную поддержку ВСУ не только оружием, но и современным оборудованием, которое поможет усилить кибербезопасность Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
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Латвийские телекоммуникационные компании LMT и TET при поддержке латвийской общественной организации Entrepreneurs for Peace передали 300 ноутбуков для масштабирования логистической системы SAP
В ведомстве добавили, что эта техника поможет вести учет вещевого обеспечения в еще 150 воинских частях.
Дополнение
Кроме того, во время 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Эстония объявила о своем первом взносе в ИТ-коалицию в размере 500 тысяч евро. Ранее свой вклад сделал Люксембург - в размере 10 миллионов евро.
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Во время заседания о присоединении к коалиции заявила Исландия. Это уже седьмая страна-партнер, присоединившаяся к инициативе. Ранее присоединились Эстония, Люксембург, Бельгия, Латвия, Литва и Дания - добавили в Министерстве.
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Отмечается, что Украина также призвала присоединиться к IT-коалиции и Германию - во время визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса в Киев
Справочно
ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным Силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.
Напомним
Глава департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко заявил, что рамштайнский формат смещается в сторону долгосрочной поддержки Украины с систематическим планированием оборонных возможностей в таких сферах, как авиация и морская безопасность.
Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ
Украина получила 300 ноутбуков от латвийских компаний для улучшения логистической системы своих вооруженных сил, в то время как Эстония выделила 500 000 евро ИТ-коалиции для украинской кибербезопасности, а Исландия стала седьмой страной, которая присоединилась к коалиции.
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