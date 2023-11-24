Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ

Международные партнеры продолжают военную поддержку ВСУ не только оружием, но и современным оборудованием, которое поможет усилить кибербезопасность Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Цитата Латвийские телекоммуникационные компании LMT и TET при поддержке латвийской общественной организации Entrepreneurs for Peace передали 300 ноутбуков для масштабирования логистической системы SAP - резюмировали в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве добавили, что эта техника поможет вести учет вещевого обеспечения в еще 150 воинских частях.

Дополнение

Кроме того, во время 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Эстония объявила о своем первом взносе в ИТ-коалицию в размере 500 тысяч евро. Ранее свой вклад сделал Люксембург - в размере 10 миллионов евро.

Цитата Во время заседания о присоединении к коалиции заявила Исландия. Это уже седьмая страна-партнер, присоединившаяся к инициативе. Ранее присоединились Эстония, Люксембург, Бельгия, Латвия, Литва и Дания - добавили в Министерстве. - добавили в Министерстве.

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Отмечается, что Украина также призвала присоединиться к IT-коалиции и Германию - во время визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса в Киев

Справочно

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным Силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Напомним

Глава департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко заявил, что рамштайнский формат смещается в сторону долгосрочной поддержки Украины с систематическим планированием оборонных возможностей в таких сферах, как авиация и морская безопасность.