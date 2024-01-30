Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине
Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.
Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.
Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву
российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников 29 января, в результате чего был ранен один работник и повреждены здания гражданских предприятий и жилые дома. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый
российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника возле здания гуманитарного штаба в Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.
Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин
Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.
Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину
Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.
"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне
Война рф против Украины продолжается и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул важность защиты принципов суверенитета и территориальной целостности и избежания мира, где "сила имеет право"
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.