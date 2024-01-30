Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине - Амстердам выделяет 122 миллиона евро на снаряды, вооружение и кибербезопасность для Киева. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского правительства, передает УНН.

Детали

Большинство денег, а именно 87 миллионов евро, пойдут на закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины. Они дополнят 130 млн евро, которые ранее Нидерланды выделили для фонда во главе с Германией на закупку аналогичных крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, Нидерланды переведут 25 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU). Его возглавляет Великобритания, из него финансируется совместная закупка вооружения непосредственно у производителей - в частности системы противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и запасные части.

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Еще 10 млн евро Нидерланды выделяют на усиление киберзащиты в Украине. Этот вклад потратят, среди прочего, на создание и расширение украинской интернет-инфраструктуры.

Дополнение

Новый пакет помощи является результатом консультаций в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", заседание которой состоялось 23 января.

Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине - заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Напомним

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к ИТ-коалиции присоединилась еще одна страна - Нидерланды.

Кроме Нидерландов, участниками инициативы являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Эстония и Япония.