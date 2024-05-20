Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765
Київ • УНН
Нідерланди поставлять Україні чергову партію бойових машин піхоти YPR-765 з дистанційно керованими бойовими станціями на прохання президента Зеленського.
Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає УНН.
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Нідерланди нададуть збройним силам броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування, після запиту Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну
Нідерланди виділять понад 200 мільйонів на боєприпаси для української ППО та артилерії19.04.24, 19:24 • 26679 переглядiв