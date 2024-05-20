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Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765

Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765

Київ • УНН

 • 61519 перегляди

Нідерланди поставлять Україні чергову партію бойових машин піхоти YPR-765 з дистанційно керованими бойовими станціями на прохання президента Зеленського.

Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765.  Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає УНН.

Деталі 

Нідерланди нададуть збройним силам броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування, після запиту Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну

зазначила Оллонгрен. 

Нідерланди виділять понад 200 мільйонів на боєприпаси для української ППО та артилерії19.04.24, 19:24 • 26679 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
niderlandyНідерланди
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