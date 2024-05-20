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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 19:37  •  6270 просмотра

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Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.

Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765.  Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает УНН.

Детали 

Нидерланды предоставят вооруженным силам бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления, после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали делать вклад в Украину

отметила Оллонгрен. 

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Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб

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США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин