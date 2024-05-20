Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Президент Зеленский обсудил ситуацию в Харьковской и Донецкой областях с военным командующим, заявив, что Украина везде сохраняет контроль, несмотря на использование Россией управляемых авиабомб, и отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.