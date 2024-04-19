Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

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Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.
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Постапокалиптический сериал Fallout от Amazon, действие которого происходит в той же вселенной, что и в видеоигре, продлен на второй сезон после того, как он стал мировым хитом на Prime Video за первые четыре дня.
Реформа питания от первой леди: в Одесской области открыли третий кулинарный хаб
Третий кулинарный хаб открылся в Одесской области в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской, которая имеет целью научить школьных поваров готовить вкусные, здоровые и питательные блюда.
Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский
Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения
Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО
Укроборонпром сообщил о корпоратизации 35 предприятий, принятии 8 стандартов качества НАТО, а также об увеличении производственных мощностей оборонной промышленности.
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей
Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе
Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине
Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"
Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.