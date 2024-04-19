Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы по быстрой доставке дополнительных боеприпасов противовоздушной обороны и артиллерии для Украины. Об этом по итогам заседания Совета Украина - НАТО заявила госпожа министр обороны Кайса Оллонгрен, передает УНН.

Детали

Средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы в Украине. Ситуация грозит стать критической. Мы все сейчас должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину - заявила Оллонгрен.

В ведомстве рассказали, что Нидерланды выделяют 150 миллионов евро на вклад в немецкую инициативу "Немедленные действия для противовоздушной обороны". Это включает в себя быструю отправку Киеву средств противовоздушной обороны большой дальности вместе с партнерами.

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Также министерство закупает средств противовоздушной обороны малой дальности на сумму 60 миллионов евро. Как пояснили в Минобороны Нидерландов, это можно использовать для борьбы с атаками дронов.

Дополнение

Отдельно в ведомстве отметили, что Нидерланды вносят свой вклад в эстонскую инициативу по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов. Это крайне необходимо, чтобы противостоять усиленному российскому давлению на фронте.

Кроме того, Нидерланды уже объявили, что внесут 250 миллионов евро в аналогичный чешский план по быстрой доставке большего количества артиллерийских снарядов.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько членов НАТО взяли конкретные обязательства предоставления Украине военной помощи, о чем будет объявлено вскоре.