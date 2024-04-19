Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО, которые не имеют доступных систем противовоздушной обороны, пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины. Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания Совета Украина-НАТО с участием Президента Владимира Зеленского, пишет УНН.

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По его словам, НАТО определило существующие возможности Альянса, "и есть системы, которые могут предоставить Украине".

"Я приветствую усилия Германии, включая недавнее решение поставить Украине дополнительную систему Patriot. Кроме Patriot, союзники могут предоставить другое оружие, в частности SAMP-T", - указал Генсек НАТО.

И многие члены Альянса, которые не имеют доступных систем, пообещали оказать финансовую поддержку для их приобретения для Украины - отметил Столтенберг.

Напомним

Генсек НАТО указал, что страны Альянса согласились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, включая усиление ПВО, и он ожидает соответствующих объявлений уже вскоре.