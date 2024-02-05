Умєров подякував Нідерландам за ще шість літаків F-16
Київ • УНН
Нідерланди погодилися передати Україні ще 6 винищувачів F-16, довівши їхню загальну кількість до 24, а міністр оборони України подякував голландській колезі за непохитну підтримку у боротьбі з російськими окупантами.
Міністр оборони України Рустем Умєров подякував своїй нідерландській колезі Кайсі Оллонгрен за рішення передати Україні ще шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином країна передать 24 літаки F-16. Про це Умєров написав на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.
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"Я вдячний міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен і нашим голландським партнерам за непохитну підтримку в нашій боротьбі з російськими загарбниками", - подякував Умєров Нідерландам за рішення передати ще 6 літаків F-16.
Нагадаємо
Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином країна передать 24 літаки F-16.