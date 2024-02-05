Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за решение передать Украине еще шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16. Об этом Умеров написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"Я благодарен министру обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен и нашим голландским партнерам за непоколебимую поддержку в нашей борьбе с российскими захватчиками", - поблагодарил Умеров Нидерланды за решение передать еще 6 самолетов F-16.

Напомним

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16.