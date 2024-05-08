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Україна отримає перші літаки F-16 цього літа - міністерка оборони Нідерландів

Україна отримає перші літаки F-16 цього літа - міністерка оборони Нідерландів

Київ • УНН

 • 24055 перегляди

Цього літа Україна отримає перші винищувачі F-16 з Данії, але Київ має підготувати інфраструктуру та забезпечити можливості для технічного обслуговування винищувачів.

Влітку цього року до України почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Втім Київ до цього часу повинен підготувати інфраструктуру для винищувачів та забезпечити можливості для їх технічного обслуговування.  Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю LRT, передає УНН

Деталі 

На запитання, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16, обіцяні голландцями і данцями, Оллонгрен відповіла: 

 "З літа цього року ми готові надати реальні можливості, починаючи з данських F-16, а потім голландських F-16. Звісно, українська сторона також має бути готова до цього, має бути створена інфраструктура, мають бути створені можливості для технічного обслуговування, від запчастин до боєприпасів".

Доповнення 

Українські пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку на F-16. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, цей процес йде невпинно.

У міністерстві закордонних справ рф заявили, що країна буде сприймати появу в Україні літаків F-16 безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, як носіїв ядерної зброї. Також у мзс рф додали, що сприйматимуть цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
ministerstvo-oborony-niderlandyМіністерство оборони (Нідерланди)
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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