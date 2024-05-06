Розглядатимуть літаки F-16 для України як носії ядерної зброї: у рф видали чергову партію погроз

У міністерстві закордонних справ рф заявили, що країна буде сприймати появу в Україні літаків F-16 безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, як носіїв ядерної зброї. Також у мзс рф додали, що сприйматимуть цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію, передає УНН.

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Як заявили у мзс рф, Україна найближчим часом очікує на постачання багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва, які, як заявляють у лаврова відносяться до платформ подвійного оснащення – неядерного та ядерного.

"Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який задіяний у так званих "спільних ядерних місіях" НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо

Посли Франції та Великої Британії були викликані до мзс росії, причому британського посла, за даними росЗМІ, викликали через заяви Кемерона про право України наносити удари по російській території з використанням британської зброї, а французького посла викликали з невідомих причин.

У рф пригрозили Великій Британії ударами по їх військових обʼєктах: деталі