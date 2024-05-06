Будут рассматривать самолеты F-16 для Украины как носители ядерного оружия: в рф выдали очередную партию угроз

В министерстве иностранных дел рф заявили, что страна будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, как носителей ядерного оружия. Также в МИДе рф добавили, что будут воспринимать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию, передает УНН.

Детали

Как заявили в мид рф, Украина в ближайшее время ожидает поставки многофункциональных самолетов F-16 американского производства, которые, как заявляют у лаврова относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного.

"Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействован в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - говорится в заявлении министерства.

Напомним

Послы Франции и Великобритании были вызваны в мид россии, причем британского посла, по данным росСМИ, вызвали из-за заявлений Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории с использованием британского оружия, а французского посла вызвали по неизвестным причинам.

В рф пригрозили Великобритании ударами по их военным объектам: детали