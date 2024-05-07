"Цей процес невпинний" - Євлаш про підготовку українських пілотів на F-16

Українські пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку на F-16. Цей процес йде невпинно. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то одразу вона переходить на наступний етап. Спочатку вони проходять вивчення мови, наземну підготовку. Потім проміжний етап - це льотна підготовка на легкомоторних літаках. Третій - це вже безпосередньо навчання на багатоцільових літаках F-16. Тому цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які надали нам країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо F-16 якнайшвидше, як і всі українці