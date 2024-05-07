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"Цей процес невпинний" - Євлаш про підготовку українських пілотів на F-16

"Цей процес невпинний" - Євлаш про підготовку українських пілотів на F-16

Київ • УНН

 • 22399 перегляди

Українські пілоти та інженери продовжують тренуватися на винищувачах F-16 на постійній основі, проходячи мовну підготовку, наземну підготовку та льотну підготовку на легких літаках перед початком навчання на багатоцільових літаках F-16, використовуючи всі вільні місця, надані країнами-партнерами по повітряній коаліції, оскільки Україна очікує на поставку F-16 для захисту свого повітряного простору та нанесення ударів по окупованій території.

Українські пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку на F-16. Цей процес йде невпинно. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то одразу вона переходить на наступний етап. Спочатку вони проходять вивчення мови, наземну підготовку. Потім проміжний етап - це льотна підготовка на легкомоторних літаках. Третій - це вже безпосередньо навчання на багатоцільових літаках F-16. Тому цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які надали нам країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо F-16 якнайшвидше, як і всі українці

- сказав Євлаш.

Речник ПС ЗСУ переконаний, що винищувачі F-16 допоможуть Україні захищати повітряний простір і завдавати потужні удари по противнику на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо

У міністерстві закордонних справ рф заявили, що країна буде сприймати появу в Україні літаків F-16 безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, як носіїв ядерної зброї. Також у мзс рф додали, що сприйматимуть цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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