"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку на F-16. Этот процесс идет непрерывно. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку, этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, то сразу она переходит на следующий этап. Сначала они проходят изучение языка, наземную подготовку. Затем промежуточный этап - это летная подготовка на легкомоторных самолетах. Третий - это уже непосредственно обучение на многоцелевых самолетах F-16. Поэтому этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые предоставили нам страны-партнеры, участницы воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы - сказал Евлаш.

Спикер ВС ВСУ убежден, что истребители F-16 помогут Украине защищать воздушное пространство и наносить мощные удары по противнику на временно оккупированных территориях.

Напомним

В министерстве иностранных дел рф заявили, что страна будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, как носителей ядерного оружия. Также в мид рф добавили, что будут воспринимать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.