Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов

Летом этого года в Украину начнут поступать первые истребители F-16. Сначала Украина получит самолеты от Дании. Впрочем Киев к этому времени должен подготовить инфраструктуру для истребителей и обеспечить возможности для их технического обслуживания. Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью LRT, передает УНН.

Детали

На вопрос, когда Украина сможет получить истребители F-16, обещанные голландцами и датчанами, Оллонгрен ответила:

"С лета этого года мы готовы предоставить реальные возможности, начиная с датских F-16, а затем голландских F-16. Конечно, украинская сторона также должна быть готова к этому, должна быть создана инфраструктура, должны быть созданы возможности для технического обслуживания, от запчастей до боеприпасов".

Дополнение

Украинские пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку на F-16. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, этот процесс идет неустанно.

В министерстве иностранных дел рф заявили, что страна будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, как носителей ядерного оружия. Также в МИД рф добавили, что будут воспринимать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.