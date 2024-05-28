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Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні

Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні

Київ • УНН

 • 20774 перегляди

Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.

Нідерланди хочуть приєднатися до інших країн у збірці системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати її Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.

Деталі

Нідерланди можуть приєднатися до інших країн у збірці системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати її в Україну. В самих Нідерландах вже готові "основні компоненти" цієї системи.

Міністр оборони Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, закликає інші країни взяти участь, пише її міністерство.

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"З нашою пропозицією та якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми можемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", - заявила посадовиця.

Довідка

Система Patriot - одна з найнадійніших систем протиракетної оборони, складається з комплексу радарів, командно-контрольних пунктів та низки ракет-перехоплювачів. Система може вражати цілі з неба за десятки кілометрів. У 1982-го ЗРК Patriot було прийнято на озброєння армії США. На сьогодні Patriot відіграє важливу роль у захисті України від російських повітряних ударів.

Нагадаємо

Сполучені Штати розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею ППО "Патріот" разом з радарами, щоб посилити її протиповітряну оборону від посилених російських атак.

Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський27.05.24, 16:28 • 17622 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
ministerstvo-oborony-niderlandyМіністерство оборони (Нідерланди)
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
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