Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні
Київ • УНН
Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.
Нідерланди хочуть приєднатися до інших країн у збірці системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати її Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.
Деталі
Нідерланди можуть приєднатися до інших країн у збірці системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати її в Україну. В самих Нідерландах вже готові "основні компоненти" цієї системи.
Міністр оборони Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, закликає інші країни взяти участь, пише її міністерство.
"З нашою пропозицією та якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми можемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", - заявила посадовиця.
Довідка
Система Patriot - одна з найнадійніших систем протиракетної оборони, складається з комплексу радарів, командно-контрольних пунктів та низки ракет-перехоплювачів. Система може вражати цілі з неба за десятки кілометрів. У 1982-го ЗРК Patriot було прийнято на озброєння армії США. На сьогодні Patriot відіграє важливу роль у захисті України від російських повітряних ударів.
Нагадаємо
Сполучені Штати розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею ППО "Патріот" разом з радарами, щоб посилити її протиповітряну оборону від посилених російських атак.
Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський27.05.24, 16:28 • 17622 перегляди