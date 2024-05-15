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Bloomberg: США хочуть відправити до України ще одну батарею Patriot

Bloomberg: США хочуть відправити до України ще одну батарею Patriot

Київ • УНН

 • 27325 перегляди

Сполучені Штати розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею ППО "Патріот" разом з радарами, щоб посилити її протиповітряну оборону від посилених російських атак.

США розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Джо Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

За інформацією Bloomberg, США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Доповнення

Нещодавно Україна отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії

зазначила посадовиця.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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