Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot

США рассматривают возможность отправки еще одной батареи Patriot в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, передает УНН.

Детали

Администрация Джо Байдена активно работает над тем, чтобы удовлетворить потребности Киева в дополнительных средствах ПВО для отражения российских атак, которые усилились в последнее время.

По информации Bloomberg, США стремятся прислать одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы отправки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов.

Дополнение

Недавно Украина получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. О том что Украина получили ракеты к ПВО Роблес рассказала во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы.