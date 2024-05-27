Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця росія застосувала проти України 3,2 тис. керованих авіабомб, а наступного місяця кількість застосування таких бомб може сягти 3,5 тис. Тому для захисту України необхідно хоча б сім додаткових систем ППО Patriot, з яких дві для Харкова. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

Найголовніша проблема, яка сьогодні є - росія застосовує більше 3 тис. КАБів в місяць просто по людям. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис. В цьому місяці 3,2 тис. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, будь-якою підготовкою, який би в нього захист не був, не спроможні люди витримати. Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі, 3 тис. таких авіабомб на місяць. Просто такої кількості ракет не існує. Про що ми постійно говоримо, що ми просимо світ допомогти України хоча б з додатковими 7 системами "Patriot", тому що нам для Харкова потрібно хоча б дві системи