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Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський

Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський

Київ • УНН

 • 17622 перегляди

Україна потребує щонайменше сім додаткових комплексів ППО Patriot, в тому числі два для Харкова, щоб захиститися від понад 3000 керованих бомб, які росія щомісяця використовує проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця росія застосувала проти України 3,2 тис. керованих авіабомб, а наступного місяця кількість застосування таких бомб може сягти 3,5 тис. Тому для захисту України необхідно хоча б сім додаткових систем ППО Patriot, з яких дві для Харкова. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

Найголовніша проблема, яка сьогодні є - росія застосовує більше 3 тис. КАБів в місяць просто по людям. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис. В цьому місяці 3,2 тис. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, будь-якою підготовкою, який би в нього захист не був, не спроможні люди витримати. Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі, 3 тис. таких авіабомб на місяць. Просто такої кількості ракет не існує. Про що ми постійно говоримо, що ми просимо світ допомогти України хоча б з додатковими 7 системами "Patriot", тому що нам для Харкова потрібно хоча б дві системи

- сказав Зеленський.

Він додав, що якщо Україна отримає нові системи, то російські літаки не зможуть підлітати так близько, щоб наносити удари.

"Тому нам потрібні ці системи відповідної якості і відповідної кількості. Я не говорю про десятки систем, щоб закрити повністю небо над Україною. Я говорю про те, щоб хоча б не дати надавати можливість росії використовувати тисячі авіабомб. Ось про, що ми говоримо" - додав Зеленський.

Президент додав, що необхідно тиснути на партнерів, щоб вони дали можливість захиститися від рф.

"Ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю, повинні розуміти, що протиповітряна оборона – це оборона, а не наступ, це захист, а не наступ. І це єдиний шлях", - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Щомісяця одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує понад 3 тис. і проти наших фронтових позицій, і проти звичайних міст і сіл.

Павло Башинський

Павло Башинський

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