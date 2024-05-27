Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце россия применила против Украины 3,2 тыс. управляемых авиабомб, а в следующем месяце количество применения таких бомб может достичь 3,5 тыс. Поэтому для защиты Украины необходимо хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две для Харькова. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Детали

Самая главная проблема, которая сегодня есть - россия применяет более 3 тыс. КАБов в месяц просто по людям. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тыс. В этом месяце 3,2 тыс. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб. Никто с любым оружием в руках, любой подготовкой, какой бы у него защита не была, не способны люди выдержать. Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи, 3 тыс. таких авиабомб в месяц. Просто такого количества ракет не существует. О чем мы постоянно говорим, что мы просим мир помочь Украине хотя бы с дополнительными 7 системами "Patriot", потому что нам для Харькова нужно хотя бы две системы - сказал Зеленский.

Он добавил, что если Украина получит новые системы, то российские самолеты не смогут подлетать так близко, чтобы наносить удары.

"Поэтому нам нужны эти системы соответствующего качества и соответствующего количества. Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть полностью небо над Украиной. Я говорю о том, чтобы хотя бы не дать предоставлять возможность россии использовать тысячи авиабомб. Вот о, что мы говорим", - добавил Зеленский.

Президент добавил, что необходимо давить на партнеров, чтобы они дали возможность защититься от рф.

"Те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие, должны понимать, что противовоздушная оборона - это оборона, а не наступление, это защита, а не наступление. И это единственный путь", - подчеркнул глава государства.

Напомним

Ежемесячно одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3 тыс. и против наших фронтовых позиций, и против обычных городов и сел.