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росія щомісяця застосовує проти України по 3 тис. керованих авіабомб - Зеленський

росія щомісяця застосовує проти України по 3 тис. керованих авіабомб - Зеленський

Київ • УНН

 • 15643 перегляди

Щомісяця російська армія використовує понад 3 000 керованих авіабомб проти українських фронтових позицій та мирних міст і сіл.

Щомісяця одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує понад 3 тис. і проти наших фронтових позицій, і проти звичайних міст і сіл. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Іспанія не проявила слабкості, коли треба було ухвалювати принципові політичні рішення, рішення заради нормального співжиття народів та безпеки в Європі. Я вдячний вам за абсолютно необхідну безпекову допомогу для України і особливо за системи ППО та ракети до них. Кожен в світі бачить, скільки життів забирає російський терор. Зараз щомісяця одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує більше 3 тис. і проти наших фронтових позицій, і проти звичайних міст і сіл 

- сказав Зеленський.

Президент нагадав, що цієї суботи росіяни вдарили по будівельному магазину у Харкові, який згорів вщент.

"Це був звичайний цивільний гіпермаркет. Люди купували там те, що необхідно для звичайних ремонтів, для садівництва. Абсолютно цивільний об’єкт. Субота, день, дві бомби і це був свідомий російський удар. Станом на цей час відомо вже про 16 загиблих та більше 40 поранених. Розбір завалів триває досі, вже третій день. І ми в Україні в таких умовах вже третій рік", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де планує підписати безпекову угоду, обговорити військову допомогу, а також скоординувати кроки для майбутніх Саміту миру та саміту ЄС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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