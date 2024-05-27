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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 12:57  •  1220 просмотра

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Ежемесячно российская армия использует более 3 000 управляемых авиабомб против украинских фронтовых позиций и мирных городов и сел.

Ежемесячно одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3 тыс. и против наших фронтовых позиций, и против обычных городов и сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Испания не проявила слабости, когда надо было принимать принципиальные политические решения, решения ради нормального сосуществования народов и безопасности в Европе. Я благодарен вам за абсолютно необходимую помощь по безопасности для Украины и особенно за системы ПВО и ракеты к ним. Каждый в мире видит, сколько жизней забирает российский террор. Сейчас ежемесячно одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3 тыс. и против наших фронтовых позиций, и против обычных городов и сел 

- сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в эту субботу россияне ударили по строительному магазину в Харькове, который сгорел дотла.

"Это был обычный гражданский гипермаркет. Люди покупали там то, что необходимо для обычных ремонтов, для садоводства. Абсолютно гражданский объект. Суббота, день, две бомбы и это был сознательный российский удар. По состоянию на это время известно уже о 16 погибших и более 40 раненых. Разбор завалов продолжается до сих пор, уже третий день. И мы в Украине в таких условиях уже третий год", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где планирует подписать соглашение по безопасности, обсудить военную помощь, а также скоординировать шаги для предстоящих Саммита мира и саммита ЕС.

Павел Башинский

Павел Башинский

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