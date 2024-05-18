Зеленський заявив, що перші F-16 не зіграють ключової ролі
Київ • УНН
Перші винищувачі F-16, які прибудуть в Україну цього року, не відіграватимуть ключової ролі через їхню недостатню кількість, вважає президент Володимир Зеленський.
Перші винищувачі F-16, які прибудуть в Україну не зіграють ключову роль, адже їх кількість буде не буде достатньою. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, коли очікуються перші F-16, Зеленський відповів, що вони будуть у цьому році, але не зіграють ключової ролі.
Перші не зіграють роль ключову. Нам потрібно також до всього ставитися справедливо розуміючи, що перші не зіграють роль, тому що їх кількість буде не достатня. Але це перші кроки
Доповнення
Зеленський заявляв, що Україні потрібно 120-130 винищувачів F-16 або інших передових літаків, для того, щоб мати паритет з росією.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.
Reuters: Україна розраховує отримати перші F-16 у червні-липні12.05.24, 10:45 • 37791 перегляд