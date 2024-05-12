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Reuters: Україна розраховує отримати перші F-16 у червні-липні

Reuters: Україна розраховує отримати перші F-16 у червні-липні

Київ • УНН

 • 37791 перегляди

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні, повідомляє Reuters.

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело, передає УНН.

"Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні", - повідомило джерело.

Зазначається, що Україна шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти перевазі Росії в повітрі впродовж понад двох років війни. Джерело не уточнило, яка саме країна постачатиме літаки.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну.

Доповнення

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.

Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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