Reuters: Україна розраховує отримати перші F-16 у червні-липні
Київ • УНН
Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні, повідомляє Reuters.
Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело, передає УНН.
"Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні", - повідомило джерело.
Зазначається, що Україна шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти перевазі Росії в повітрі впродовж понад двох років війни. Джерело не уточнило, яка саме країна постачатиме літаки.
Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну.
Доповнення
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.
Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.