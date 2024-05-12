Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного источника, передает УНН.

"Киев рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле", - сообщил источник.

Отмечается, что Украина искала истребители F-16 американского производства, чтобы противостоять превосходству россии в воздухе на протяжении более двух лет войны. Источник не уточнил, какая именно страна будет поставлять самолеты.

На данный момент Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство отправить F-16 в Украину.

Дополнение

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что летом этого года в Украину начнут поступать первые истребители F-16. Сначала Украина получит самолеты от Дании. Впрочем Киев к этому времени должен подготовить инфраструктуру для истребителей и обеспечить возможности для их технического обслуживания.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявлял, что есть украинские пилоты, которые завершают свое обучение на истребителях F-16.