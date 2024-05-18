Україна має лише близько 25% необхідних засобів ППО – Президент

Україні потрібно 120-130 винищувачів F-16 або інших передових літаків, для того, щоб мати паритет з росією. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP, та додав, що країна має лише близько 25% необхідних засобів ППО, передає УНН.

Деталі

Зеленський сказав, що Україна має лише "близько 25% того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

Він також сказав, що "120-130" винищувачів F-16 або інших передових літаків потрібні "для того, щоб мати паритет" з росією.

Окрім того, Зеленський різко критикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по російській території, хоча Британія та Сполучені Штати останніми днями натякали, що ці заборони можуть бути послаблені.

Вони можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, розташованими на території росії, західною зброєю, - зазначив Зеленський в інтерв'ю.

Відповідаючи на запитання про це під час візиту в Україну цього тижня, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що "зрештою Україна повинна сама прийняти рішення про те, як вона збирається вести цю війну".

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.

Джерела Reuters повідомляли, що Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.