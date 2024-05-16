Зеленський: для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot
Київ • УНН
Зеленський сказав, що Харкову потрібні дві системи ППО Patriot, щоб захистити місто від Росії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає УНН.
Усе, що нам потрібно, - це дві системи Patriot
Також додав, що "росія не зможе захопити Харків, якщо вони у нас будуть".
Як пише ABC News, Зеленський, стоячи поруч із пораненими солдатами, ясно дав зрозуміти, що затримка американської допомоги безпосередньо вплинула на перебіг війни і ситуацію на північно-східному кордоні.
На запитання, чи винні США в тому, що зараз відбувається в Харкові, Зеленський відповів:
"Це провина всього світу, Вони дали можливість Путіну окупувати місто. Але тепер світ може допомогти".
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